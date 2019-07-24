شكرا لقرائتكم خبر عن منى عبد الغنى تنعى والدة الفنانة يسرا: ربنا يصبرك ويربط على قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة منى عبد الغنى، والدة الفنانة يسرا، التى توفيت اليوم، بعد صراع مع المرض، حيث أصيبت الشهر الماضى بأزمة صحية استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات.

الفنانة منى عبد الغنى، نشرت صورة للفنانة يسرا، وعلقت قائلة: "البقاء لله فى وفاة الوالدة وربنا يصبرك ويربط على قلبك".



منى عبد الغنى

يذكر أنه قد وصل جثمان والدة يسرا إلى مسجد السيدة نفيسة منذ قليل، وحرص النجوم إلهام شاهين وميرفت أمين ودلال عبد العزيز ورجاء الجداوى وماجدة زكى والإعلامية بوسى شلبى والمخرجة ايناس الدغيدى وعمر يوسف وعمر السعيد علي الحضور صلاة الجنازة ومواساة يسرا التى وصلت برفقة جثمان والدتها.