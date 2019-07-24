طليقة وائل كفوري تحذّر من غضب النساء

دعت أنجيلا بشارة، طليقة الفنان وائل كفوري، إلى المشاركة في التظاهرة التي تنظمها جمعيات نسائية للوقوف ضد ظلم قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية للمرأة.

ووجّهت أنجيلا عبر حسابها على "انستغرام" دعوة للقاء في ساحة الشهداء وسط بيروت، يوم الأربعاء 31 تموز، لرفع الصوت ضد ظلم وإجحاف المحاكم الدينية بحق النساء، والمطالبة بقانون مدني للأحوال الشخصية.

ويشارك في الحملة العديد من الوجوه السياسية والاجتماعية.

ولم يعرف ما إذا كانت أنجيلا ستشارك بنفسها في الاعتصام، خصوصاً أنّها منذ زواجها من وائل قبل تسع سنوات، لم تظهر يوماً في مناسبة عامة.

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حياة مرشاد ترفع سقف المعركة

وكانت أنجيلا قد أعلنت من خلال حياة مرشاد الناشطة النسوية ومؤسسة جمعية FEMALE المدافعة عن حقوق النساء ومنهاضة العنف ضدّهن، والتي كانت قد لجأت إليها أنجيلا بعد طلاقها من وائل، تفاصيل عن معاناتها مع طليقها، حيث كتبت حياة مقالاً صادماً، كشفت فيه الكثير من الحقائق، مؤكدة أن وائل ضرب زوجته بطريقة همجية، وبأنّ لديها تقارير وصور تؤكّد حجم الضرر الذي وقع على أنجيلا، كما كشفت حقيقة أنّه قام بعزلها في طابق ثانٍ من قصره، ومنعها من زيارة أهلها، ومن استقبال الضيوف، بينما كان يمارس حياته كدون جوان مع الإعلاميات والفنانات أمام الإعلام بحسب مرشاد