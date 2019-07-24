في أوّل صورة لها من المستشفى، ظهرت الفنانة ماغي بو غصن في سريرها وهي موصولة بالاجهزة الطبية.
وكانت الممثلة نهلة داوود قد زارت ماغي اليوم في المستشفى، والتقطت صورة ليدها، وطمأنت محبيها أنها بخير.
ومن المقرر أن تغادر ماغي المستشفى خلال اسبوع، وستقضي شهري نقاهة، وقد أكد الطبيب المعالج أن وظائفها الحسية لم تتأذى، وأنها اجتازت العملية بدون أي اضرار.
يذكر ان ماغي خضعت يوم الاثنين الماضي، لعملية استئصال ورم حميد من الدماغ، ونجحت العملية، ولا تزال ماغي في غرفة العناية المشددة على ان تنقل اليوم إلى غرفتها.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة مؤثرة لـ ماغي بو غصن من غرفة العمليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.