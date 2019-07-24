صورة مؤثرة لـ ماغي بو غصن من غرفة العمليات

في أوّل صورة لها من المستشفى، ظهرت الفنانة ماغي بو غصن في سريرها وهي موصولة بالاجهزة الطبية.

وكانت الممثلة نهلة داوود قد زارت ماغي اليوم في المستشفى، والتقطت صورة ليدها، وطمأنت محبيها أنها بخير.

ومن المقرر أن تغادر ماغي المستشفى خلال اسبوع، وستقضي شهري نقاهة، وقد أكد الطبيب المعالج أن وظائفها الحسية لم تتأذى، وأنها اجتازت العملية بدون أي اضرار.

يذكر ان ماغي خضعت يوم الاثنين الماضي، لعملية استئصال ورم حميد من الدماغ، ونجحت العملية، ولا تزال ماغي في غرفة العناية المشددة على ان تنقل اليوم إلى غرفتها.