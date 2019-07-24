وفاة والدة الفنانة يسرا بعد صراع طويل مع المرض

توفيت والدة الفنانة يسرا، صباح اليوم الأربعاء، داخل المستشفى في القاهرة، بعد صراع طويل مع المرض.

ومن المقرر أن تشيع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة العصر على أن يوارى جثمانها الثرى داخل مقابر العائلة.

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يسرا التي لم تعلن موعد قبول العزاء حتى الآن، كانت ترافق والدتها طوال الفترة الماضية في المستشفى وطلبت تأجيل تصوير كل أعمالها الفنية.

يذكر أن والدة يسرا أصيبت الشهر الماضي بأزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى المستشفى، وبقيت في غرفة العناية المركزة، وأعلن الأطباء خطورة وضعها الصحي فقررت يسرا أن تلازمها وألغت كل ارتباطاتها الفنية.