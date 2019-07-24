أمل حجازي بالبوركيني – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: تمضي أمل حجازي عطلة صيفية في مدينة دبي الإماراتية وتستمتع بوقتها في أحد أفخر الفنادق في المدينة. وظهرت حجازي للمرة الأولى مرتدية البوركيني نظراً إلى أنها اعتزلت الفن منذ فترة وارتدت الحجاب.

والتُقطت الصور المرفقة لها وهي تسبح مع الدلفين وتقبّله. وعلّقت عليها، قائلةً: “قبلة اخوية… هل تعلمون ان الدولفين من اذكى الحيوانات في العالم!! وهو حيوان حنون في طبعه”.

يذكر أن الفنانة أمل حجازي ارتدت الحجاب وأطلقت العديد من الأناشيد الدينية وتخلت بذلك عن الأغاني العادية.