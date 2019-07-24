متابعة بتجـــــــــرد: تمضي أمل حجازي عطلة صيفية في مدينة دبي الإماراتية وتستمتع بوقتها في أحد أفخر الفنادق في المدينة. وظهرت حجازي للمرة الأولى مرتدية البوركيني نظراً إلى أنها اعتزلت الفن منذ فترة وارتدت الحجاب.
والتُقطت الصور المرفقة لها وهي تسبح مع الدلفين وتقبّله. وعلّقت عليها، قائلةً: “قبلة اخوية… هل تعلمون ان الدولفين من اذكى الحيوانات في العالم!! وهو حيوان حنون في طبعه”.
يذكر أن الفنانة أمل حجازي ارتدت الحجاب وأطلقت العديد من الأناشيد الدينية وتخلت بذلك عن الأغاني العادية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمل حجازي بالبوركيني – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.