حلمي بكر: طليقتي اعتدت عليّ بالضرب وخطفت ابنتي!

متابعة بتجـــــــــرد: إتّهم الملحّن المصري حلمي بكر طليقته سماح عبد الرحمن القرشي بالتعدي عليه بالضرب وخطف ابنته الطفلة عن طريق تكليف رجال بالقيام بهذا الأمر، محرّراً محضراً ضدها في قسم شرطة منطقة العجوزة في محافظة الجيزة في مصر.

وأكد لـ “لها” أنه تعرض للضرب على يد هؤلاء “البلطجية”، وأنهم اقتحموا شقته في منطقة المهندسين وسرقوا محتوياتها وخطفوا طفلته ريهام البالغة من العمر سنتين ونصف السنة. وأكّد أن وراء تلك الحادثة طليقته سماح عبد الرحمن القرشي بتحريضها للبلطجية.

وأضاف بكر أنه أثبت في المحضر كل ما حدث، بالإضافة إلى التقارير الطبية التي كشفت عن تعرضه لإصابات بالغة على حد وصفه. وقال إنه ذهب للمستشفى بعد الاعتداء عليه، حيث خضع للعلاج ساعة كاملة من إصابات بالغة في الرقبة واليد، وتم كتابة تقرير طبي وإرساله للأمن، لإضافته للمحضر الذي حرره سامي حسن، المحامي الخاص به.

وتابع الملحّن المصري أن طفلته تعرضت لتدمير نفسي، بسبب ما شاهدته من صراخ وتحتاج لعلاج سريع، خصوصاً أن “البلطجية” حطموا أثاث الشقة، كما أن التقارير الطبية أثبتت ما أصيب به من سحجات وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده.