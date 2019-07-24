بفيديو من سيارته.. راغب علامة: أعشق هذه الأغنية

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك النجم اللبناني راغب علامة جمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام”، بمقطع مصور من داخل سيارته مع نجله، وهما يؤديان إحدى أغانيه الشهيرة.

وعلق “راغب”، على الفيديو الذي نشره وقال: “قربك نار.. أعشق هذه الأغنية.. الذهب في كل ما هو قديم”، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه الذين حرصوا على تأكيدهم أن هذه الأغنية من أكثر الأغاني المحببة لقلوبهم.

يشار إلى أن النجم راغب علامة، من المقرر أن يحيي حفلا غنائيا ضمن ليالي مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ55، وسيقام حفل راغب علامة يوم 3 آب/أغسطس المقبل على مسرح قرطاج الأثري، حيث سيقدم مجموعة كبيرة من أغانيه القديمة والجديدة.