لن تتخيلو كم يتقاضى كريستيانو رونالدو مقابل صورة واحدة على انستجرام!

متابعة بتجـــــــــــرد: أشار موقع “سكاي نيوز” نقلاً عن موقع “هوبر” أن لاعب كرم القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو أعلى الرياضيين أجراً على “انستجرام”، إذ أنه يتقاضى مبلغاً خيالياً مقابل منشور دعائي واحد.

فوفق ما أشار إليه الموقع، يتقاضى كريستيانو رونالدو نحو 875 ألف يورو مقابل كل “صورة” ينشرها على حسابه، والرقم تحديداً هو 874361 يورو، ما يجعله لاعب كرة القدم الأعلى أجراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي في التاريخ في هذا المجال.

ويلي نجم فريق يوفنتس الإيطالي كل من البرازيلي نيمار دا سيلفا مع 647 ألف يورو عن كل صورة، وفي المرتبة الثالثة نجم برشلونة ليونيل ميسي، الذي يتقاضى نحو 581 ألف يورو مقابل كل صورة على إنستغرام.

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أما ديفيد بيكهام فيأتي بالمركز الرابع، مع 320 ألف يورو على الرغم من اعتزاله كرة القدم منذ سنوات.

من جهة أخرى، يذكر أن كريتسيانو رونالدو يحتل المركز الأول أيضاً في قائمة أغنى لاعبي كرة القدم في العالم.