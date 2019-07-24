انتقادات كثيرة تواجه الأمير هاري وميغان ماركل.. بسبب معايدتهما للأمير جورج

متابعة بتجــــــــــرد: تعرّضت دوقة ساسكس ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري لموجة انتقادات شديدة اللهجة والسبب طريقة معايدتهما الأمير جورج في عيد ميلاده السادس التي اعتُبرت باردة كثيراً تماماً كما قيل عن معايدتهما للأمير وليام منذ أشهر. وفي التفاصيل، فقد كان الثنائي قد عايد الأمير جورج من خلال تعليق على صورته عبر حسابهما الرسمي على انستغرام بالقول “عيد ميلاد سعيد! نتمنى لك يوماً مميزاً للغاية مليئاً بالحبّ!” وانتقد رواد الانترنت ميغان وهاري لعدم نشرهما صورة عبر حسابهما الرسمي على انستغرام لمعايدة الأمير جورج.

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