انتهاء التحقيقات مع أفراد فرقة “مشروع ليلى”… واخلاء سبيلهم

متابعة بتجـــــــــرد: ذكرت بعض المعلومات أن مديرية أمن الدولة أنهت التحقيقات مع أعضاء فرقة “مشروع ليلى” وعلى الاثر أخلت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون سبيلهم.

وأشارت المعلومات الى أن أفراد الفرقة سيلتقون في الساعات المقبلة راعي أبرشية جبيل للموارنة المطران ميشال عون.

وكانت النيابة العامة أحالت الاخبار في موضوع “مشروع ليلى” الذي تقدم به فيليب سيف بجرم المس بالاديان واثارة النعرات الطائفية الى التحقيق.