بالصور-العالمي ياني يُشعِل مسرح أعياد بيروت

قدّم مهرجان اعياد بيروت أمسية موسيقية راقية في دورته الثامنة مع النجم العالمي Yanni في واجهة بيروت البحرية وفي حفل صنّف بالرائع. بيروت التي اعتادت الفرح والبهجة والحياة استضافت الموسيقار اليوناني الأصل فأسر القلوب بمعزوفاته وبموسيقاه العذبة، ورافقته أوركسترا ضخمة قادها ورسم طريق ابداعها في ليلة من العمر.

يعتبر Yanni رقمًا صعبًا في عالم الإبداع، فهو يتمتّع بموهبة استثنائية جعلته من أشهر مؤلفي الموسيقى وعازفي البيانو، اما لقاؤه مع الجمهور اللبناني فغصّ بالاف المعجبين الّذين تخطّى عددهم الخمسة آلاف وحضر من بينهم كوكبة من الوجوه السياسية والاجتماعية المرموقة كاصحاب المعالي: أفيديس كيدانيان، بيار ابي صعب، مي شدياق وفيصل كرامي الى جانب سفير اليونان في لبنان فرانسيسكوس فاروس، رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، وعدد من الشخصيات الفنية كميشال فاضل، زياد بطرس وغيرهم.

Advertisements

سرق Yanni الأنظار واستحوذ على تفاعل الجمهور بشكل كبير خلال الحفل وخاصة عند عزفه لبعض المقطوعات الموسيقية الشهيرة جدا كـ Until the last moment ، Santorini، The End Of August وغيرها الكثير. وكان لافتا مدى تفاعله مع فرقته الموسيقية، فأعطى جميع أفرادها حقّهم، وأبرز مواهبهم على المسرح وشكرهم بالاسم.

بتلقائية وعفوية تعاطى Yanni مع جمهوره اللبناني وكأنه فرد من مجتمعه فخاطبهم بمحبة كبيرة وحيّا ستّ الدنيا بيروت التي سبق أن زارها من قبل، هذا وكان قد عقد مؤتمرا صحفيا تحدّث خلاله أمام الوسائل الاعلامية عن أهمية التلاقي بين الحضارات والثقافات من خلال الفن، كما عبّر عن رغبته بزيارة لبنان مرّات كثيرة آملا أن يعمّ السلام الأبدي في هذا البلد الجميل الذي وصف شعبه بالمضياف المحبّ، متمنيا لمهرجان أعياد بيروت المزيد من الازدهار والنجاح.

في هذه الليلة وعبر كافة ليالي دورته الثامنة، أكّد مهرجان أعياد بيروت مرة جديدة أنه صورة حقيقية ناصعة عن لبنان وعن الشعب اللبناني. ليختم فعالياته مساء 26 تموز الحالي مع ملكة الاحساس اليسا وفي حفل مميز. البطاقات متاحة في كافة فروع Virgin Megastore. مهرجان أعياد بيروت من انتاج 2U2C، Star System و Production Factory .