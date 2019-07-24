خاص- راغب علامة في لجنة “ذا فويس”؟

مع بدء التحضيرات لتصوير البرامج الثلاثة “ذا فويس – أحلى صوت” و”ذا فويس كيدز” و”ذافويس Senior” الموجه لمن هم فوق الـ 60 عاماً، بدأت التحليلات حول أسماء المشاهير المشاركين في لجان تحكيم هذه البرامج.

وعلم موقع “الخليج 365” ان المفاوضات مع السوبرستار راغب علامة للإنضمام الى لجنة “ذا فويس- أحلى صوت” وصلت الى نهايتها حيث من المتوقع ان تعلن النتيجة قريباً جداً.

وكانت لجنة “ذا فويس – أحلى صوت” بموسمه الرابع قد ضمت كل من الفنانين احلام، عاصي الحلاني، محمد حماقي واليسا التي أعلنت منذ ايام قرارها في عدم المشاركة في اللجنة بسبب انشغالها في التحضير لالبومها الجديد.

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فهل سينضم راغب علامة الى كرسي لجنة تحكيم “ذا فويس” الى جانب كل من الفنانين عاصي الحلاني، محمد حماقي، واحلام التي شاركته التحكيم في برنامج “اراب ايدول” في السابق؟ أم سيطرأ تعديلات اضافية في الأيام المقبلة؟

وفي حال انضم السوبرستار الى لجنة “ذا فويس” هذه الخطوة سيكون لها وقعها الخاص خاصة انه اسم كبير على الساحة الفنية يتمتع بقاعدة شعبية كبيرة على مستوى العالم العربي بالاضافة الى كاريزماته وحضوره القوي وخبرته في عالم الغناء.

نشير ان نجم “حبيب ضحكاتي” كان قد شارك في لجنة تحكيم برنامج أراب آيدول بموسميه الأول والثاني لكنه إعتذر عن المشاركة في الموسم الثالث.

ثم عاد راغب في العام 2015 ليشارك في لجنة تحكيم برنامج إكس فاكتور مع إليسا و دنيا سميرغانم.

نذكر أنه سبق وكشفنا ان الفصل الرابع من عام 2019 على موعد مع برنامج الهواة The Voice،حيث ستكون الحلقة الختامية منه يوم السبت 29 كانون الأول 2019.