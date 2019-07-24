شكرا لقرائتكم نيقولا معوض: لا أخشى تقديم الشخصيات الدينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - "ونوس" هو المسلسل الذي شكل الانطلاقة الأولى للفنان اللبناني، نيقولا معوض، في مصر، واستطاع من خلال تواجده مع الفنان يحيى الفخراني أن يثبت موهبته سريعاً، ويشق طريقه نحو النجومية، رغم أنه بالأساس بدأ كمذيع تلفزيوني.

وشارك نيقولا في عدد من الأعمال الناجحة مثل مسلسل "طلعت روحي"، ومسلسل " سابع جار"وترك بصمة كبيرة كممثل لأنه يعمل باستراتيجية اختيار الأدوار القوية والمختلفة وليس فقط الانتشار والتواجد، ولذلك تم اختياره للمشاركة في الفيلم العالمي His Only Son، من بين 1700 شخصية تقدمت للمشاركة في الفيلم.

نيقولا معوض في حواره مع "العربية.نت" كشف كواليس مشاركته في فيلم His Only Son، وأيضا كيف تم ترشيحه لفيلم المسيح، كما تحدث عن أسباب تغيبه عن السينما في مصر، وهل سيعيد تقديم البرامج مرة أخرى.



- في البداية حدثنا عن أحدث أعمالك ومشاركتك في الفيلم العالمي His Only Son ؟

- سعيد جدا لتواجدي في هذا الفيلم، وتم اختياري للمشاركة به من بين 1700 مرشح لهذه الشخصية، وسافرت إلى لوس أنجلوس لأجسد شخصية "النبي إبراهيم"، بفيلم يتناول إحدى أهم مراحل حياته، كما أنني سعيد للعمل مع المخرج ديفيد هيلينج، ويعد الفيلم المشاركة الرسمية الأولى لي في فيلم عالمي، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، وبالفعل هذه خطوة مهمة للغاية في مشواري المهني.



- تشارك أيضا في فيلم "المسيح وآخرون" فمن قام بترشيحك؟

- المخرج هشام عبد الخالق هو من رشحني للعمل، وذلك على خلفية عملي معه قبل ذلك في فيلم قصير بلبنان، وأجسد من خلال العمل شخصية "يسوع المسيح" ، والفيلم يتتبع لأول مرة رحلة العائلة المقدسة في مصر وهم يوسف النجّار والسيدة العذراء مريم مع الطفل حديث الولادة السيّد المسيح لحمايته من اضطهاد الملك هيرودس، وهو إنتاج فرنسي بلجيكي أميركي، وسنبدأ تصويره قريبا، مع وجود فريق عمل من مختلف الجنسيات.



- من يجسد الشخصيات الدينية في أغلب الأحيان يتعرض للانتقاد والهجوم الكبير عليه.. ألم تتردد؟

- لا أخاف من هذا لأنني أجتهد فقط في تجسيد الشخصية بأفضل أداء، وكوني مشاركا في فيلم المسيح وآخرون و His Only Son، يحملني مسؤولية كبيرة على عاتقي، وهذه فرص يجب أن أستغلها لأنها نقلة كبيرة في مشواري الفني.



- آخر عمل عرض لك بمصر كان مسلسل "طلعت روحي" فكيف رأيت رد فعل الجمهور عليه؟

- أنا معجب بشخصية "نديم" منذ البداية، وحينما قرأت العمل هاتفت شريف بدر الدين المؤلف لأبدي له إعجابي بالشخصية، ولكني لم أتوقع النجاح الكبير الذي حققته في الشارع بعد عرض المسلسل، والمفاجأة كانت أن الناس تابعوا العمل منذ بدايته وتحمسوا له، وأنا كنت متوقعاً عكس هذا، وواجهت صعوبة في تجسيد الشخصية لأن نديم لا يشبهي نهائيا فهو محامٍ هادئ وأنا انفعالي في الحقيقة.

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- عرض لك أيضا مؤخرا مسلسل "تشويش" في بيروت وهو تجربة مختلفة لأنه يعرض على 8 حلقات.. فماذا عن هذا العمل؟

- تجربة ممتعة للغاية لكنها كانت صعبة خاصة لأننا اتبعنا نظاما جديدا في التصوير عكس الذي نعتاده فكنا نصور المشهد دون توقف، وأحيانا كانت تستغرق منا الحلقة 3 أيام، ولكني استمتعت وتعلمت الارتجال وتلقيت ردود فعل جيدة للغاية على العمل، وساعدني العمل في التعرف على لون جديد من الدراما بعيدا عن المسلسلات الطويلة 60 حلقة.



- شاركت في أعمال فنية في لبنان ومصر فما الفرق بينهم؟

- مصر بلد الفن ولن تجد ما يحدث فيها على الصعيد الفني فيها أي دولة أخرى، لأن الفن فيها صناعة قائمة بذاتها لذلك فهي مختلفة عن البلاد العربية الأخرى.



- ما سبب غيابك عن السينما في مصر؟

- أحب الدراما أكثر وأرى نفسي في الأدوار التى تعرض علي، ولكن ليس لدى مانع بالفعل في التواجد بالسينما بشرط أن أعثر على عمل يناسبني وهو ما لم يحدث حتى الآن، وعرض عليّ الكثير من الأفلام لكنها لم تكن مناسبة لي، ولن أخوض أي عمل من أجل التواجد والانتشار فقط، فأنا أبحث دائما عن تنويع أدواري وخطواتي في مصر تثبت هذا.



- وماذا عن البطولة المطلقة هل بدأت تفكر فيها؟

- لستُ أنا من أحدد هل أستحق البطولة المطلقة الآن أم لا، وهذا الأمر لا أهتم به، فأنا أبحث عن الشخصيات الجيدة، والنجاح الذي حققته في مصر جيد، وفي السنوات القادمة سوف أحقق نجاحات أكبر في مصر، وأنا أحب هذا التحدي وأحب أن أظهر كل مواهبي في الشخصية التي أقدمها.



- قدمت البرامج في بداية حياتك.. فهل تخطط لإعادة التجربة؟

- لا يوجد أي مانع لدي في تقديم برامج في هذه الفترة، وكنا نحضر لمشروع، ولكنه توقف وأنا أحب كرسي المذيع وأتمنى العودة له، كما أنني في بداياتي لم أبتعد عن السينما، وحتى في برنامجي، "روتانا كافيه" كنت أحكي من خلاله عن السينما، لذلك لم أبتعد كثيرا عن حبي الأول وهو التمثيل.



- ماذا عن أعمالك القادمة؟

- هناك بعض المشاريع لم أحسم الأمر فيها بعد، وأركز حالياً في الأعمال التي أستعد لتصويرها لأنها تحتاج مني مجهودا كبيرا.