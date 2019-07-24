دخول الفنان فاروق الفيشاوي في غيبوبة وحالته حرجة

علمت "بوابة الأهرام" أن الحالة الصحية للفنان القدير فاروق الفيشاوي لا تزال في مرحلة حرجة، حيث إنه لا يزال يمكث بأحد المستشفيات بمنطقة الدقي لليوم الثالث على التوالي وذلك بغرفة العناية المركزة.

وحتى الآن لا يوجد تحسن في الحالة الصحية للفنان الكبير والذي دخل بالفعل في مرحلة غيبوبة أفقدته الوعي بنسبة كبيرة، كما أنه موضوع الآن على جهاز التنفس الصناعي، ويأتي ذلك في تطورات للحالة الصحية التي يمر بها الفنان والذي كان قد أعلن إصابته بمرض السرطان بالعام الماضي.

جدير بالذكر أن المهرجان القومي للمسرح والذي تنطلق فعالياته الشهر المقبل قد أعلن بالأمس عن تكريمه للفنان القدير والذي أثرى المسرح بالعديد من الأعمال.

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