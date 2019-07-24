هند صبري ودينا يشاركون في جنازة والدة يسرا

وصل كل من الفنانة هند صبرى ودينا إلى مسجد السيدة نفيسة استعدادا لإقامة صلاة الجنازة على والدة الفنانة يسرا.

وتُوفيت والدة الفنانة يسرا، صباح اليوم، الأربعاء، داخل أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين بعد صراع مع المرض.

وأكد الفنان أشرف زكى، نقيب الممثلين، أنه من المقرر أن يتم تشييع الجثمان اليوم، بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة.

وكانت يسرا اختيرت مؤخرًا مع المنتج محمد حفظي والمخرج عمرو سلامة، ضمن عضوية لجنة الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية (الأوسكار).

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

وفاة والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض

يسرا تُؤكِّد أنَّ أكبر مفاجآت حياتها حصولها على عضوية "الأوسكار"