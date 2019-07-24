وفاة والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض

تُوفيت والدة الفنانة المصرية يسرا، صباح اليوم الأربعاء 24 يوليو، داخل أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين بعد صراع مع المرض.

جنازة والدة الفنانة يسرا، تشيع من مسجد السيدة نفيسة، اليوم؛ على أن يوارى جثمانها الثرى داخل مقابر العائلة.

الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، ذكر أنه من المقرر أن يتم تشييع الجثمان بعد صلاة عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.

يسرا كانت قد اختيرت مؤخرًا مع المنتج محمد حفظي والمخرج عمرو سلامة، ضمن عضوية لجنة الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية، الأوسكار.

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كانت والدة الفنانة الكبيرة يسرا قد أصيبت الشهر الماضى بأزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، واحتجزت على إثرها فى غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا في أيامها الأخيرة في المستشفى.

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