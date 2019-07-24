لأول مرة محمد رمضان ينشر صورة مع شقيقته

نشر الفنان محمد رمضان صورة له مع شقيقته عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهر محمد رمضان مع شقيقته داخل منزله الخاص، وعلق قائلا "اختي". ولاقت الصورة إعجاب متابعي محمد رمضان عبر انستجرام، وعلقوا "فيكم غمازات من بعض"، "فيها شبه منك ربنا يخليكم لبعض". يذكر أن الفنان محمد رمضان طرح مؤخرا أغنية "إنساي" مع المطرب المغربي سعد لمجرد والتي حققت نجاحا واسعا. Advertisements قد يهمك ايضاً: "عفاريت زهدي" تمنع بيع أرض محمد رمضان في زلزال نقابة المهن الموسيقية في مصر تتنصل من الفنان محمد رمضان

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