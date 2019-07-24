كريم عبد العزيز مع أمير كرارة في "سهرانين" نهاية أغسطس

أعلن النجم كريم عبد العزيز، أنه سيحل ضيفًا على برنامج "سهرانين" الذي يقدمه النجم أمير كرارة، وذلك نهاية أغسطس المقبل.

ونشر كريم، صورة من كواليس الحلقة تجمعه مع كرارة عبر حسابه على "انستجرام" وعلق عليها قائلاً: "مع أمير كرارة الإنسان المحترم و النجم الكبير في حلقة من برنامجه "سهرانين" هيتذاع أخر أغسطس..صباحكم رضا".

برنامج "سهرانين" يُعرض يوم الجمعة من كل أسبوع الساعة 11 مساءً، وظهر في الحلقات السابقة العديد من النجوم على رأسهم أحمد السقا، ومحمد رمضان ومصطفى خاطر وهشام عباس وأكرم حسني وغادة عادل وأروى جودة وعدد كبير من الفنانين.

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