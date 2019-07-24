فاروق الفيشاوى يفقد النطق والأطباء يمنعون الزيارات نهائيًا

فاروق الفيشاوى تراجعت حالته الصحية بشدة، وشهدت الساعات الأخيرة تدهور الحالة الصحية له بعد نقله إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم ويتواجد معه أفراد أسرته فقط، وهم أحمد وعمر والفيشاوي وسمية الألفى، الذين يرفضون الكشف عن اسم المستشفى التي يتواجد فيها خاصة وأن الزيارات ممنوعة.



ورغم منع الزيارات عن فاروق الفيشاوي إلا أن هناك عددا من الفنانين المقربين له حرصوا على زيارته في المستشفى ولكن لم يستطيعوا مقابلته لتواجده في غرفة العناية المركزة، وكشف مصدر من داخل المستشفى أن فاروق الفيشاوي فاقد النطق تماماً ولا يتحدث مع أحد وأن حالته تسوء منذ تعرضه للوعكة الصحية.



وأعلن فاروق الفيشاوي في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض السرطان أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، وقال على المسرح أمام الجمهور إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحًا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه بكل شدة وكأنه صداع عادي سيأخذ وقته ويمر.



يذكر أن الفيشاوى شارك مؤخراً في عروض مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخراني والتي انطلق عرضها في شهر شباط/ فبراير الماضي، ويشارك في بطولتها ريهام عبد الغفور وهبة مجدي ورانيا فريد شوقي وأحمد عزمي ونضال الشافعي ومحمد فهيم وأحمد فؤاد سليم وناصر سيف وإخراج تامر كريم.

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