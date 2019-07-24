أحلام تحيي حفلًا غنائيًا في السعودية 30 أغسطس

تستعد الفنانة الإماراتية أحلام لإحياء حفلا غنائيًا، 30 أغسطس القادم، بملتقى الأدباء والشعراء والمفكرين العرب في سوق عكاظ بالطائف، في المملكة العربية السعودية.

ونشرت أحلام بوستر دعائيا للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "يسعدني أن أطل عليكم من مكان مميز له مكانة تاريخية وحضارية كبيرة في العالم العربي ، هو ملتقى الأدباء والشعراء والمفكرين العرب سوق عكاظ".

وتحيي أحلام حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية، 13 أغسطس القادم، على مسرح طلال مداح بقرية المفتاحية ضمن موسم جدة.

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