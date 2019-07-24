شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أحداث Guardians of the Galaxy .. تعرف على الجدول الزمنى لفيلم Thor 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مارفل، عن خطط أفلامها الجديدة فى مهرجان Comic Con فى مدينة سان دييجو منذ إيام، والتى شملت الجزء الرابع من سلسلة أفلام Thor للنجم العالمى كريس هيمسوورث، حيث تساءل جمهور DC عن الخطة الزمنية التى سيتضمنها الفيلم الجديد.

وبعد مشاهدة Thor فى نهاية فيلم Avengers: Endgame، يطير مع Guardians of the Galaxy Vol. 3، تساءل النجوم عن أحداث الفيلم الجديد الذى سيقوده المخرج العالمى تايكا وايتيتى.

وفى تصريح جديد للمخرج العالمى جيمس جن، أكد على أن أحداث الفيلم الجديد من Thor، ستدور قبل أحداث الجزء الثالث من فيلم Guardians of the Galaxy، نافياً ان يحدث اى ترابط بين احداث الفيلم الجديد وظهور "هيمسوورث" فى الجزء الثالث من حراس المجرة.

وانضمت النجمة العالمية ناتالي بورتمان، لطاقم عمل الفيلم الجديد الذى يأتى بعنوان Thor: Love and Thunder، وسيقود بطولته كريس هيمسوورث، بجانب الممثلة الأمريكية تيسا تومبسون، على ان يعرض الفيلم الجديد فى نوفمبر عام 2021 فى دور العرض السينمائى.