فن ومشاهير

جنازة والدة يسرا .. أحمد حلمى وآسر ياسين يصلان لتشييع الجثمان

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شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة والدة يسرا .. أحمد حلمى وآسر ياسين يصلان لتشييع الجثمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل، منذ قليل، إلى مسجد السيدة نفيسة كل من أحمد حلمى وآسر ياسين والشاعر أيمن بهجت قمر وذلك للمشاركة فى تشييع جثمان والدة يسرا. 

 

ومن المقرر أن يشيع جثمان والدة النجمة يسرا إلى مدافن الأسرة، بعد قليل، ويقام عزاء والدة النجمة يسرا، يوم الجمعة المقبل فى مسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب.

 

كانت والدة الفنانة الكبيرة يسرا قد أصيب الشهر الماضى بأزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، واحتجزت على إثرها فى غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا فى أيامها الأخيرة فى المستشفى.

 

وكانت يسرا قد أوقفت جميع نشاطاتها الفنية خلال الفترة الماضية لكى تبقى بجانب والدتها، خصوصاً أن الأطباء حذروا يسرا من خطورة الحالة الصحية لوالدتها، ما يتطلب بقاءها فى المستشفى لأيام عدة، لحين تجاوز مرحلة الخطورة، لكن المرض كان أقوى منها وتوفيت صباح اليوم.

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الحزن يسيطر على رجاء الجداوى ودلال عبد العزيز
الحزن يسيطر على رجاء الجداوى ودلال عبد العزيز

 

الفنان عمرو يوسف
الفنان عمرو يوسف

 

المخرجة ايناس الدغيدى فى جنازة والدة يسرا
المخرجة ايناس الدغيدى فى جنازة والدة يسرا

 

المخرجة ايناس الدغيدى
المخرجة ايناس الدغيدى

 

الهام شاهين وماجدة زكى (2)
الهام شاهين وماجدة زكى (2)

 

الهام شاهين وماجدة زكى فى جنازة والدة يسرا (2)
الهام شاهين وماجدة زكى فى جنازة والدة يسرا (2)

 

الهام شاهين وماجدة زكى فى جنازة والدة يسرا
الهام شاهين وماجدة زكى فى جنازة والدة يسرا

 

الهام شاهين وماجدة زكى
الهام شاهين وماجدة زكى

 

ايناس الدغيدى 1
ايناس الدغيدى 1

 

ايناس الدغيدى فى جنازة والدة يسرا
ايناس الدغيدى فى جنازة والدة يسرا

 

ايناس الدغيدى
ايناس الدغيدى

 

بكاء يسرا فى جنازة والدتها
بكاء يسرا فى جنازة والدتها

 

جاني من جنازة والدة يسرا
جاني من جنازة والدة يسرا

 

جنازة والدة يسرا (2)
جنازة والدة يسرا (2)

 

جنازة والدة يسرا (3)
جنازة والدة يسرا (3)

 

جنازة والدة يسرا (4)
جنازة والدة يسرا (4)

 

جنازة والدة يسرا
جنازة والدة يسرا

 

دلال عبد العزيز ورجاء الجداوى
دلال عبد العزيز ورجاء الجداوى

 

دموع يسرا على والدتها (2)
دموع يسرا على والدتها 

 

دموع يسرا على والدتها (3)
دموع يسرا على والدتها (3)

 

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دموع يسرا على والدتها (4)
دموع يسرا على والدتها (4)

 

دموع يسرا على والدتها
دموع يسرا على والدتها

 

رجاء الجداوى ودلال عبد العزيز
رجاء الجداوى ودلال عبد العزيز

 

رجاء الجداوى وميرفت امين ودلال عبد العزيز
رجاء الجداوى وميرفت امين ودلال عبد العزيز

 

رجاء الجداوى

 

لحظة وصول الجثمان
لحظة وصول الجثمان

 

مصفف الشعر محمد الصغير
مصفف الشعر محمد الصغير

 

ميرفت امين ودلال عبد العزيز ورجاء الجداوى
ميرفت امين ودلال عبد العزيز ورجاء الجداوى

 

ميرفت امين
ميرفت امين

 

وصول الجثمان لمسجد السيدة نفيسة
وصول الجثمان لمسجد السيدة نفيسة

 

يسرا بالدموع فى جنازة والدتها
يسرا بالدموع فى جنازة والدتها

 

يسرا تصل مسجد السيدة نفيسة
يسرا تصل مسجد السيدة نفيسة

 

يسرا منهارة فى الجنازة
يسرا منهارة فى الجنازة

 

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جنازة والدة يسرا (1)

 

جنازة والدة يسرا (2)

 

جنازة والدة يسرا (3)

 

جنازة والدة يسرا (4)

 

جنازة والدة يسرا (5)

 

جنازة والدة يسرا (6)

 

جنازة والدة يسرا (7)

 

جنازة والدة يسرا (8)

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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