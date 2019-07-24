شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة والدة يسرا .. أحمد حلمى وآسر ياسين يصلان لتشييع الجثمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل، منذ قليل، إلى مسجد السيدة نفيسة كل من أحمد حلمى وآسر ياسين والشاعر أيمن بهجت قمر وذلك للمشاركة فى تشييع جثمان والدة يسرا.

ومن المقرر أن يشيع جثمان والدة النجمة يسرا إلى مدافن الأسرة، بعد قليل، ويقام عزاء والدة النجمة يسرا، يوم الجمعة المقبل فى مسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب.

كانت والدة الفنانة الكبيرة يسرا قد أصيب الشهر الماضى بأزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، واحتجزت على إثرها فى غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا فى أيامها الأخيرة فى المستشفى.

وكانت يسرا قد أوقفت جميع نشاطاتها الفنية خلال الفترة الماضية لكى تبقى بجانب والدتها، خصوصاً أن الأطباء حذروا يسرا من خطورة الحالة الصحية لوالدتها، ما يتطلب بقاءها فى المستشفى لأيام عدة، لحين تجاوز مرحلة الخطورة، لكن المرض كان أقوى منها وتوفيت صباح اليوم.