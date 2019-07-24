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شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى وطارق لطفي وسمير صبري يصلون مسجد السيدة نفيسة لتشييع جثمان والدة يسرا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وصل منذ قليل إلي مسجد السيدة نفيسة لتشييع جثمان والدة النجمة يسرا الفنان القدير سمير صبري وطارق لطفي والنجمة هند صبري و المنتج احمد السبكي ومدحت جمال العدل.
وكانت النجمات الهام شاهين وميرفت امين ودلال عبد العزيز ورجاء الجداوي وماجدة زكي والاعلامية بوسي شلبي والمخرجة ايناس الدغيدي حضرن في وقت مبكرة لاستقبال وصول الجثمان الي المسجد.
ومن المقرر يتم مرافقة النجوم للفنانة يسرا إلي مدافن الأسرة، ويقام عزاء والدة النجمة يسرا، يوم الجمعة المقبل في مسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب .
كانت والدة الفنانة الكبيرة يسرا قد أصيب الشهرالماضى بأزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، واحتجزت على إثرها فى غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا فى أيامها الأخيرة فى المستشفى.
وكانت يسرا قد أوقفت جميع نشاطاتها الفنية خلال الفترة الماضية لكى تبقى بجانب والدتها، خصوصاً أن الأطباء حذروا يسرا من خطورة الحالة الصحية لوالدتها، ما يتطلب بقاءها فى المستشفى لأيام عدة، لحين تجاوز مرحلة الخطورة، لكن المرض كان أقوى منها وتوفيت صباح اليوم.
الحزن يسيطر على رجاء الجداوى ودلال عبد العزيز
الفنان عمرو يوسف
المخرجة ايناس الدغيدى فى جنازة والدة يسرا
المخرجة ايناس الدغيدى
الهام شاهين وماجدة زكى (2)
الهام شاهين وماجدة زكى فى جنازة والدة يسرا (2)
الهام شاهين وماجدة زكى فى جنازة والدة يسرا
الهام شاهين وماجدة زكى
ايناس الدغيدى 1
ايناس الدغيدى فى جنازة والدة يسرا
ايناس الدغيدى
بكاء يسرا فى جنازة والدتها
جاني من جنازة والدة يسرا
جنازة والدة يسرا (2)
جنازة والدة يسرا (3)
جنازة والدة يسرا (4)
جنازة والدة يسرا
دلال عبد العزيز ورجاء الجداوى
دموع يسرا على والدتها (2)
دموع يسرا على والدتها (3)
دموع يسرا على والدتها (4)
دموع يسرا على والدتها
رجاء الجداوى ودلال عبد العزيز
رجاء الجداوى وميرفت امين ودلال عبد العزيز
لحظة وصول الجثمان
مصفف الشعر محمد الصغير
ميرفت امين ودلال عبد العزيز ورجاء الجداوى
ميرفت امين
وصول الجثمان لمسجد السيدة نفيسة
يسرا بالدموع فى جنازة والدتها
يسرا تصل مسجد السيدة نفيسة
يسرا منهارة فى الجنازة
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