شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى وطارق لطفي وسمير صبري يصلون مسجد السيدة نفيسة لتشييع جثمان والدة يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصل منذ قليل إلي مسجد السيدة نفيسة لتشييع جثمان والدة النجمة يسرا الفنان القدير سمير صبري وطارق لطفي والنجمة هند صبري و المنتج احمد السبكي ومدحت جمال العدل.

وكانت النجمات الهام شاهين وميرفت امين ودلال عبد العزيز ورجاء الجداوي وماجدة زكي والاعلامية بوسي شلبي والمخرجة ايناس الدغيدي حضرن في وقت مبكرة لاستقبال وصول الجثمان الي المسجد.

ومن المقرر يتم مرافقة النجوم للفنانة يسرا إلي مدافن الأسرة، ويقام عزاء والدة النجمة يسرا، يوم الجمعة المقبل في مسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب .

كانت والدة الفنانة الكبيرة يسرا قد أصيب الشهرالماضى بأزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، واحتجزت على إثرها فى غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا فى أيامها الأخيرة فى المستشفى.

وكانت يسرا قد أوقفت جميع نشاطاتها الفنية خلال الفترة الماضية لكى تبقى بجانب والدتها، خصوصاً أن الأطباء حذروا يسرا من خطورة الحالة الصحية لوالدتها، ما يتطلب بقاءها فى المستشفى لأيام عدة، لحين تجاوز مرحلة الخطورة، لكن المرض كان أقوى منها وتوفيت صباح اليوم.