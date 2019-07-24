شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم HARRIET في امريكا نوفمبر المقبل..وحول العالم بداية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر عدد كبير من عشاقي السينما عرض فيلم السيرة الذاتية " HARRIET " حول العالم، كشف القائمون علي العمل أنه من المقررأن يعرض بدور السينما في الولايات المتحدة الأمريكة في 1 نوفمبر المقبل، بينما يعرض في اسبانيا في 10 يناير 2020 ، و في روسيا 23 يناير 2020 ، و يعرض في بلجيكا 12 فبراير 2020 ، و في هولندا 13 فبراير 2020. ووصلت نسبة مشاهدة تريلر فيلم " HARRIET " علي " يوتيوب" لأكثر من 1.3 مليون مشاهدة خلال يوم واحد فقط. Advertisements تدور أحداث فيلم " HARRIET " حول أيقونة البحث عن حرية الناشطة هاريت توبمان التي هربت من العبودية مع عدد من العبيد والذين وضعوا في مواجهة الشدائد المتنامية قبل الحرب الأهلية، والفيلم شارك في بطولته عدد من النجوم العالمين، و من أبرزهم سينتيا اريفو و جانيل مونيه و جو الوين و تيم جويني و غيرهم الكثيرين .

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