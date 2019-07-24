شكرا لقرائتكم خبر عن جثمان والدة يسرا يصل إلى مسجد السيدة نفيسة لإقامة صلاة الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل جثمان والدة يسرا إلى مسجد السيدة نفيسة منذ قليل ، وحرص النجوم إلهام شاهين وميرفت أمين ودلال عبد العزيز ورجاء الجداوى وماجدة زكى والإعلامية بوسى شلبى والمخرجة ايناس الدغيدى وعمر يوسف وعمر السعيد علي الحضور لصلاة الجنازة ومواساة يسرا التى وصلت برفقة جثمان والدتها.

يسرا استقبلت زملاءها الفنانين الذين توافدوا للمشاركة فى تشييع جثمان والدتها بعد صلاة العصر إلى مدافن الأسرة، ويقام العزاء يوم الجمعة المقبل في مسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب .

والدة يسرا كانت قد أصيب الشهر الماضى بأزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، واحتجزت على إثرها فى غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا فى أيامها الأخيرة فى المستشفى.

وكانت يسرا قد أوقفت جميع نشاطاتها الفنية خلال الفترة الماضية لكى تبقى بجانب والدتها، خصوصاً أن الأطباء حذروا يسرا من خطورة الحالة الصحية لوالدتها، ما يتطلب بقاءها فى المستشفى لأيام عدة، لحين تجاوز مرحلة الخطورة، لكن المرض كان أقوى منها وتوفيت صباح اليوم.