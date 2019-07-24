شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تطلق أغنية سينجل جديدة اسمها The Archer .. اسمعها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر تايلور سويفت واحدة من أكثر النجمات التي تمتلك شعبية جارفة علي الساحة الغنائية في العالم ، وبمجرد أن تعلن عن إطلاقها لأي عمل غنائي تثير جدلا واسعا بين المعنيين بالموسيقي و الغناء من مختلف الأعمار .
وأطلقت النجمة العالمية تايلور سويفت مؤخرا أغنية سينجل جديدة حملت اسم " The Archer" وهي من إنتاج جاك انطونوف الذي تعاون مع سويفت في عدد من الأعمال الغنائية فيما قبل ، وتوقع عدد كبير من محبي سويفت أن أغنيتها الجديدة ستحقق نجاح كبير الساعات المقبلة .
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