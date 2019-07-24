شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين وميرفت أمين ودلال عبد العزيز يشاركن فى جنازة والدة يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل إلي مسجد السيدة نفيسة النجوم إلهام شاهين وميرفت امين ودلال عبد العزيز ورجاء الجداوي وماجدة زكي والاعلامية بوسي شلبي والمخرجة ايناس الدغيدي وذلك لتشيع جثمان والدة النجمة يسرا والتي توفيت، صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض، حيث مرت بأزمة صحية فى الأشهر الماضية، ومن المقرر أن يقام عزاء والدة النجمة يسرا، يوم الجمعة المقبل في مسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب .

كانت والدة الفنانة الكبيرة يسرا قد أصيب الشهر الماضى بأزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، واحتجزت على إثرها فى غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا فى أيامها الأخيرة فى المستشفى.

وكانت يسرا قد أوقفت جميع نشاطاتها الفنية خلال الفترة الماضية لكى تبقى بجانب والدتها، خصوصاً أن الأطباء حذروا يسرا من خطورة الحالة الصحية لوالدتها، ما يتطلب بقاءها فى المستشفى لأيام عدة، لحين تجاوز مرحلة الخطورة، لكن المرض كان أقوى منها وتوفيت صباح اليوم.