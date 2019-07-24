شكرا لقرائتكم خبر عن ببوستر غير رسمى..درة تعلن عن بداية تصوير مشاهدها فى "بلا دليل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة التونسية درة عن بدء تصوير مشاهدها فى مسلسلها الجديد "بلا دليل" وذلك بطرح بوستر غير رسمى للعمل عبر حسابها الشخصى بموقع "انستجرام" وكشفت عن اسم الشخصية التى تقدمها فى العمل "حبيبة"، حيث التحقت درة بأسرة المسلسل بعد أسبوع من التصوير .



بلا دليل

ويسجل مسلسل "بلا دليل" البطولة المطلقة الثانية لدرة فى الدراما التليفزيونية بعدما قدمت العام الماضى أولى بطولاتها خلال مسلسل "الشارع اللى ورانا" مع المخرج مجدى الهوارى والذى تم عرضه فى شهر مارس 2018، وشاركها البطولة فاروق الفيشاوى ولبلبة ونسرين أمين وأحمد حاتم ونهى عابدين وانجى أبو زيد وهند عبد الحليم.



درة والمؤلفة انجى علاء

مسلسل "بلا دليل" تأليف انجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وتدور أحداثه فى إطارمن الغموض والتشويق ويشارك فى بطولته خالد سليم، وحازم سمير ونيكولا معوض وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة

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بلا دليل