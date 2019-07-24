شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور تكريم سمية الخشاب بمهرجان سينما الشاطئ بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كرم مهرجان سينما الشاطئ بالهرهورة بالمغرب والذي يترأسه المخرج عبد الواحد مجاهد، النجمة المصرية سمية الخشاب وذلك أمس الثلاثاء، وسلمها التكريم السفير أشرف إبراهيم سفيرمصربالمغرب.

Advertisements

ويأتي ذلك بعد أن انتهت الخشاب من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "عربية أنا"، وهي من كلمات حسن محمد وهشام صادق ومن ألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري وهو التعاون الأول بينهما.

وكانت الجمعية المغربية للفنون بلا حدود اختارت الكاتب والناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، ليرأس لجنة تحكيم الدورة الرابعة من مهرجان سينما الشاطئ.

يذكر أن آخرأعمال سمية الخشاب كانت أغنيتها "بتستقوى"، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب من إخراج جميل المغازى، وذلك تزامنا مع شهر المرأة، والتى تحارب من خلاله العنف ضدها .