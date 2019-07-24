بالصور.. إلهام وماجدة وميرفت ورجاء في جنازة والدة يسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر:

تصوير- علاء أحمد:

حرصت عدد من نجمات الفن على التواجد بجانب الفنانة يسرا في مسجد السيدة نفيسة الذي تقام فيه صلاة الجنازة على والدتها، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء.

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وساندتها إلهام شاهين وماجدة زكي، وميرفت أمين، ورجاء الجداوي والمخرجة إيناس الدغيدي والإعلامية بوسي شلبي.

ورحلت صباح اليوم والدة الفنانة يسرا، بعد صراع مع المرض، وأعلنت الخبر الفنانة بوسي شلبي، على صفحتها الشخصية بـ"انستجرام".

وتستقبل يسرا العزاء في والدتها، الجمعة بمسجد عمر مكرم عقب صلاة المغرب.