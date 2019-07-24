أحمد حلمي يغادر جنازة والدة الفنانة يسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر:

تصوير-علاء أحمد:‎

غادر الفنان أحمد حلمي مسجد السيدة نفيسة الذي تقام فيه صلاة الجنازة على والدة الفنانة يسرا، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء.

وحضر حلمي بصحبة الشاعر أيمن بهجت قمر.

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وحرص على حضور الجنازة عدد من نجوم الفن من بينهم إلهام شاهين والمخرجة إيناس الدغيدي

رحلت صباح اليوم والدة الفنانة يسرا، بعد صراع مع المرض، وأعلنت الخبر الفنانة بوسي شلبي، على صفحتها الشخصية بـ"انستجرام".

وتستقبل يسرا العزاء في والدتها، الجمعة بمسجد عمر مكرم عقب صلاة المغرب.