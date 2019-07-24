وصول جثمان والدة يسرا إلى مسجد السيدة نفيسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: الخليج 365

حرص عدد من نجوم الفن على التواجد مع الفنانة يسرا بمسجد السيدة نفيسة لاستقبال جثمان والدتها وصلاة الجنازة عليها

وجاء من بينهم إلهام شاهين، ميرفت أمين، دلال عبد العزيز، رجاء الجداوي، ماجدة زكى، الإعلامية بوسي شلبي، المخرجة إيناس الدغيدي، عمر يوسف وعمر السعيد.

وتوفيت والدة الفنانة يسرا، صباح اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض وأعلنت الخبر الفنانة بوسي شلبي، على صفحتها الشخصية بـ"انستجرام"".

وتستقبل الفنانة يسرا، العزاء في والدتها، الجمعة بمسجد عمر مكرم عقب صلاة المغرب.