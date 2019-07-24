إنجي علاء تهنئ تريزيجيه على انضمامه لأستون فيلا الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: هنأت المؤلفة إنجي علاء، لاعب المنتخب الوطني محمود تريزيجيه، على انضمامه لفريق أستون فيلا الإنجليزي. وكتبت إنجي، عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "ألف مبروك لتريزيجيه انضمامه لنادى أستون فيلا الإنجليزي. يذكر أن، إنجي علاء، تخوض هذا العام أولى تجاربها الدرامية كمؤلفة لمسلسل "بلا دليل"، الذي يخوض بطولته: درة وخالد سليم ونيكولا معوض وحازم سمير والعديد من الفنانين وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي".

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