شيريهان تنعي والدة يسرا: البقاء لله والدة صديقتي وحبيبتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: الخليج 365

حرصت النجمة شيريهان على نعي والدة الفنانة يسرا السيدة سهيلة وهبي التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ونشرت "شيريهان"، صورة ليسرا مع والدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وعلقت: "البقاء لله .. انتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذن الله السيدة سهيلة وهبي، والدة صديقتي وحبيبتي النجمة يسرا محمد نسيم، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس .

ورحلت صباح اليوم والدة الفنانة يسرا، بعد صراع مع المرض، وأعلنت الخبر الفنانة بوسي شلبي، على صفحتها الشخصية بـ"انستجرام".

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يذكر أن ولدة الفنانة يسرا كانت تمر بأزمة صحية خلال الأيام الماضية.

وتستقبل العزاء في والدتها، الجمعة بمسجد عمر مكرم عقب صلاة المغرب.



