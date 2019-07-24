المطرب الشعبي محمود الليثي يُرزق بمولودة ويطلق عليها "كيان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أطلق الفنان الشعبي محمود الليثي اسم "كيان" على طفلته التي رُزق بها أمس الثلاثاء، وهي الثالثة بعد ولديه سيد ومحمد.

الليثي انتهى مؤخرًا من تسجيل أغنية "دنيا سيما"، ضمن أحداث فيلم "أنت حبيبي وبس" المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل، وهي من كلمات أحمد غريب، وألحان خالد الأسمر، وتوزيع محمد عبد السلام.

ويعد فيلم "أنت حبيبي وبس" أول بطولة مطلقة للمطرب الشعبي محمود الليثي والمطربة بوسي، ويشاركهما في بطولته هالة فاخر، محمد محمود، نيرمين ماهر، أحمد حلاوة، إيمان السيد، محمد ثروت، صوفينار، وإخراج أحمد البدري.

يذكر أن آخر أعمال الليثي كليب "مصر حلوة"، كلمات هاني الصغير وألحان وتوزيع باسم منير وإشراف فني عبدالله منصور وإخراج كامبا