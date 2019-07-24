تراند اليوم : "حالته خطيرة".. فنان شهير يدخل في غيبوبة بعد توقف كبده عن العمل...

كشفت تقارير صحفية مصرية، أن حالة الفنان المصري فاروق الفيشاوي الصحية حرجة للغاية.



وقالت التقارير أن الفيشاوي تدهورت صحته الساعات الأخيرة ودخل في غيبوبة كبدية، ووضع داخل غرفة مجهزة بالكامل له بأحدى المستشفيات، فيما يتوالى عليه أصدقاءه من نجوم الوسط الفني.

وأوضحت “أنه دخل في غيبوبة، بسبب توقف الكبد عن العمل، وأن حالته مقلقة وحرجة للغاية”، وأكد المصدر أن كل ما نستطيع فعله هذه اللحظات هي الدعاء للنجم الكبير فقط أن يتم شفاءه على خير فهو بين يدي الله.



وأعلن فاروق الفيشاوى فى شهر أكتوبر الماضى عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، وقال على المسرح أمام الجمهور إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه بكل شدة وكأنه صداع عادى سيأخذ وقته ويمر.

وشارك الفيشاوى مؤخراً فى عروض مسرحية “الملك لير” مع النجم يحيى الفخرانى والتى انطلق عرضها فى شهر فبراير الماضى، ويشارك فى بطولتها ريهام عبد الغفور وهبة مجدى ورانيا فريد شوقى وأحمد عزمى ونضال الشافعى ومحمد فهيم وأحمد فؤاد سليم وناصر سيف وإخراج تامر كريم.