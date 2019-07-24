شاهد: فايز المالكي يطرب نزلاء سجن ذهبان بجدة

شارك الفنان فايز المالكي مجموعة من نزلاء سجون المباحث العامة، العزف والغناء، ضمن مهرجان إدارة الوقت الثاني الذي تنظمه رئاسة أمن الدولة بجدة.

ويظهر بالفيديو المالكي يتقدم الفرقة الموسيقية المكونة من مجموعة من نزلاء سجن ذهبان بجدة، مشاركاً إياهم العزف والغناء في حفل ترفيهي بسيط، امتداداً لما تقدمه المديرية العامة للسجون، للنزلاء من أنشطة ثقافية وإصلاحية وترفيهية؛ بهدف إحداث تأثير إيجابي في نفوس النزلاء وتعزيز الجانب الاجتماعي لديهم.

وافتتحت إدارة سجن المباحث العامة بمحافظة جدة، أمس (الإثنين) فعاليات المهرجان الثاني لأجنحة برامج إدارة الوقت بسجن المباحث العامة، تحت رعاية رئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني.

وتضمن المهرجان، الذي يحضره عدد من ضيوف الإدارات الحكومية وأساتذة الجامعات والإعلاميين وأُسر النزلاء، معرضاً للفنون التشكيلية، ومسرحيات، وأمسيات شعرية، وعروض موسيقية، جميعها من تقديم النزلاء.