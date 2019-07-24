الجمعة.. عزاء والدة يسرا في مسجد عمر مكرم

أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن موعد عزاء والدة الفنانة يسرا، التي وافتها المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض، حيث يقام العزاء،

يوم الجمعة المقبل في مسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب .

يذكر ان كانت والدة الفنانة

يسرا قد أصيبت الشهر الماضي بأزمة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، واحتجزت على إثرها فى غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا فى أيامها الأخيرة فى المستشفى.