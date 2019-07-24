5أغسطس .. عمر خيرت يلتقي جمهوره السكندري

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت لإحياء حفل موسيقي على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية. ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الإثنين الموافق 5 أغسطس، ويأتي الحفل ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي المقامة فعالياته في الإسكندرية. أغسطس، ويأتي الحفل ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي المقامة فعالياته في الإسكندرية. يذكر أن فعاليات المهرجان يبدأ يوم الخميس الموافق28 يوليو على أن تنتهي فعالياته في 31 من أغسطس، يضم فعاليات موسيقية متنوعة وحلقات شعرية وتعليمية عن الموسيقى والكتابة الغنائية، وتتم فعالياته في مكتبة الإسكندرية.

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