بالفيديو.. أغنية ناس فاضية تتخطى الربع مليون مشاهدة على"يوتيوب"

اجتازت أغنية "ناس فاضية" للمطربة هدير نبيل حاجز الـ"ربع مليون" مشاهدة، بعد طرحها بساعات عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". حيث تم تصوير الكليب في إحدى جزر كوالالمبور بماليزيا، والأغنيةمن كلمات : إسلام مصطفى ، ألحان : أميرة عامر، وتوزيع : شريف قاسم ، إخراج: حسام بدران. إحدى جزر كوالالمبور بماليزيا، والأغنيةمن كلمات : إسلام مصطفى ، ألحان : أميرة عامر، وتوزيع : شريف قاسم ، إخراج: حسام بدران. حيث تستعد المطربة هدير نبيل لطرح أغنية "حكايات الحب" فى عيد الأضحى المبارك، التي كان من المقرر طرحها عقب انتهاء بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة .

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