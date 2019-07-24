الاثنين.. تامر عاشور على المسرح الروماني بالإسكندرية

يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي، على المسرح الروماني بالإسكندرية. ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الاثنين الموافق 29 يوليو على المسرح الروماني، ويأتي الحفل ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء المقامة فعالياته في الإسكندرية. 29 يوليو على المسرح الروماني، ويأتي الحفل ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء المقامة فعالياته في الإسكندرية. يذكر أن عاشور قد طرح ألبومه الأخير"أيام" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق نسبة مشاهدات مرتفعة، ولاقى نجاحًا جماهيريًّا كبيرًا.

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