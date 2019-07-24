نشر الفنان تامر عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" صورة جديدة للاعب محمود تريزيجيه. معلقاً على الصورة قائلاً:"مبروك ل أخويا وصديقي الغالي اللاعب الدولي العالمي تريزيجيه توقيعه مع استون ڤيلا "Premier League" هو ده مكانك يا كابتن وعايز أبارك كمان ل"محمد حسن تريزيجه" نعم الأخلاق ونعم الأخ. توقيعه مع استون ڤيلا "Premier League" هو ده مكانك يا كابتن وعايز أبارك كمان ل"محمد حسن تريزيجه" نعم الأخلاق ونعم الأخ. يذكر أن اللاعب تريزيجيه هو جناح منتخب مصر حيث انضم إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي قادمًا من نادي قاسم باشا التركي.

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كانت هذه تفاصيل خبر تامر عاشور يهنئ تريزيجيه لوجوده في نادي ستون ڤيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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