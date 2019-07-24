كريم عبدالعزيز في صورة برفقة أمير كرارة

نشر الفنان كريم عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة برفقةالفنان أمير كرارة . معلقاً كريم عبدالعزيز على الصورة قائلاً:"مع أمير كرارة الإنسان المحترم والنجم الكبير في حلقة من برنامجه سهرانين، هيتذاع آخر أغسطس .. صباحكم رضا".

ورد كرارة قائلاً:"صباحك عسل يا أجمد واحد فينا ربنا يكرمك وتكسر الدنيا دايمًا وشرف ليا إني أخويا الكبير النجم كريم عبدالعزيز". من برنامجه سهرانين، هيتذاع آخر أغسطس .. صباحكم رضا".ورد كرارة قائلاً:"صباحك عسل يا أجمد واحد فينا ربنا يكرمك وتكسر الدنيا دايمًا وشرف ليا إني أخويا الكبير النجم كريم عبدالعزيز". يشار أن كريم عبدالعزيز يستعد لطرح فيلمه الجديد "الفيل الأزرق 2" حيث يتم عرضه فى السينمات يوم 25 من الشهر الجاري.

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