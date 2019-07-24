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في ندوة فنية أقامتها بوابة الوفد الإليكترونية مع الفنان الليبي عبد الباسط بوقندة، أكد على أهمية الدعم الإنتاجي والفني لجميع مجالات الفن في ليبيا سواء في "الدراما، المسرح ،السينما"، لتستطيع العودة إلى مكانها الصحيح وسط فنون الدول العربية، فالعامل الإنتاجي الضخم له دور أساسي في نجاح العمل الفني وانتشاره عربياًوعالمياً.
أدار الندوة الزميل محمد فهمي، رئيس قسم الفن، وحضرها الكاتب الصحفي مجدي حلمي، مدير عام تحرير بوابة الوفد الإلكترونية وعدد من الزملاء.
يذكر أن الفنان عبد الباسط بوقندة بدأ حياته الفنية من النشاط المدرسي بمدرسة الخليل الابتدائية ثم انضم لفرقة أطفالالضواحي التي تكونت بنادي الضواحي بمنطقة الفرناج والتي تم تبنيها من قبل جامعة طرابلس والتي قدم من خلالها مجموعة من الأعمال الفنية إلى أن قدم مع المخرج عبدالله الزروق مسلسل بعنوان "حكايات"، ومن ثم انضم إلى مجموعة أطفال الإذاعة المرئية صحبة الإعلامية الفاضلة فكرية آدم ثم قدم عملين للأطفال هما: "عمي الطبيب"، "أكبر بس"، كما قدم طوال مسيرته الفنية أكثر من 32 عمل مسرحي.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. بوقندة في ندوة "الوفد": الفن الليبي يحتاج إلى من يدعمه إنتاجيًا وأدبيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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