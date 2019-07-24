30 أغسطس.. أحلام تحيي حفلًا غنائيًا في السعودية

تستعد الفنانة الإماراتية أحلام لإحياء حفلا غنائيًا، بملتقى الأدباء والشعراء والمفكرين العرب في سوق عكاظ بالطائف، في المملكة العربية السعودية، وذلك يوم 30 أغسطس القادم.
ونشرت أحلام البوستر الدعائي للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة:"يسعدني أن أطل عليكم من مكان مميز له مكانة تاريخية وحضارية كبيرة فيالعالم العربي، هو ملتقى الأدباء والشعراء والمفكرين العرب سوق عكاظ"
يذكر أن أحلام تحيي أيضًا حفلًا غنائيًّا في المملكة العربية السعودية، 16 أغسطس القادم، على مسرح طلال مداح بقرية المفتاحية ضمن موسم جدة.
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