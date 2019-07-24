غداً..مسار إجباري على المسرح الروماني بالإسكندرية

يستعد الفريق الغنائي الشهير مسار إجباري لإحياء حفله الغنائي على المسرح الروماني بالإسكندرية، ومن المقرر أن يقام الحفل مساء غد الخميس،

على أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الـ9 مساءَ، ويأتي الحفل ضمن المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء.

يذكر أن مسار إجباري يستعد لجولة غنائية ضخمة في بيروت والأردن، بالإضافة إلى عدة حفلات في القاهرة، أبرزهم حفل غنائي ضمن مهرجان القلعة الموسيقي في أغسطس المقبل.