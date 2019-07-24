ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن: يسرا تخسر والدتها وباسم ياخور يعترف بإدمانه موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية الصورة الأولى لـ ماغي بو غصن من المستشفى إليسا لـ ماغي بو غصن: "صلواتنا معك" وفاة والدة الممثلة يسرا باسم ياخور يعترف بإدمانه حليمة بولند تثير الجدل بصورة مثيرة طليقة ماجد المصري تهاجمه: حاربني وأنكر فضلي وفضل والدي عليه- بالصورة معايدة الأمير هاري وميغان ماركل للأمير جورج تثير غضب محبيه- بالصورة المزيد المزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر موجز "الفن": يسرا تخسر والدتها.. وباسم ياخور يعترف بإدمانهزينات صدقي "أشهر عانس في السينما... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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