قناع محمود العسيلي سقط في هذه اللحظة

ميرنا وليد - بيروت - لا شكّ أن الفن هو أخلاق ايضاً الى جانب الموهبة، فالفنان الحريص على صورته اللائقة امام الجمهور يعاملهم باحترام ولباقة، فيحترم محبتهم وتقديرهم له ويبادلهم بالمثل، فالمغني بدون جمهور محبّ لا يمتلك اية صفة من صفات الفنان الحقيقي.

انتشر منذ ايام فيديو للفنان المصري ​محمود العسيلي​ يظهر إقدام شخص من الجمهور في احد حفلاته لالتقاط صورة معه، إلا أن العسيلي رفض واستهزأ بهذا الشخص وأحرجه علناً، قائلاً له: "حضرتك جامد جدًا، معاك واسطة أو حاجة كده، ولا بتحبني وكل الناس دي بتكرهني، لو اتصورت معاك مش المفروض إني أتصور مع الناس دي كلها".

في هذه اللحظة سقط قناع العسيلي الذي كان يدّعي التواضع، والذي كان من المفروض أن يلتقط الصور مع محبيه بكل رحابة صدر.