فرقة Queen الشهيرة تعود في مهرجانات بيبلوس بليلة لن تتكرر لمحبي موسيقى الروك

ميرنا وليد - بيروت - من منا لم يغنِ We will rock you في السهرات او احتفل على وقع أنغام اغنية We are the champions او استمتع بالاغنية الاكثر شهرة Bohemian Rhapsody، هي فرقة ​Queen​ التي عرفت نجاحاً كبيراً منذ ان تأسست في سبعينات القرن الماضي والتي باعت حول العالم اكثر من 300 مليون تسجيل لا زالت تحصد نجاحات كبيرة اليوم وبعد مرور 28 سنة على وفاة مغنيها الاساسي فريدي ميركوري.

أغنياتها لا تموت ولا تشيخ، إن جاز التعبير، تنتقل من جيل الى جيل وعلى هذا الاساس قررت فرقة من الموسيقيين والفنانين اعادة احياء اغنيات فرقة Queen، فجالت اوروبا كلها ووصلت الى طوكيو، وليلة السبت وصلت الى ​مهرجانات بيبلوس​ لتعيد ذكريات السنوات الماضية الى اللبنانيين الذين عاصروا فرقة الروك الشهيرة Queen تحت اسم Queen Symphonic.

على الرغم من أنه كان محدداً موعد انطلاق الحفل حوالى الساعة الثامنة والنصف الا ان الاقبال الكبير على الحفلة صعّب مهام الدخول الى المدرجات قبل الوقت المذكور.ما لفت انتباهنا ان الحفل لم يكن موجهاً الى الجيل الذي عاصر الفرقة الاساسية فقط، بل رأينا تفاوتاً كبيراً في الأعمار بين الحاضرين فتارة يمر من امامنا مراهقون وتارة اخرى نرى مجموعة من الرجال والنساء تخطوا عمر الخمسين والستين وكلهم يبدون متحمسين لهذه الليلة الاستثنائية.

انقسمت السهرة الى قسمين، كل قسم منها مدته حوالى الساعة تقريباً. القسم الاول ضم العديد من الاغنيات التي أداها اعضاء الفرقة الى جانب الموسيقيين، بالاضافة الى الاوركسترا اللبنانية الفيلهارمونية التي رافقت الفرقة الاساسية بكل احتراف حتى ان الجمهور وقف وحياها عدة مرات خلال الحفل.

في هذا الجزء من الحفلة لم يكن الجمهور يتفاعل بقوة نظراً الى انه كان ينتظر من الفرقة ان تؤدي الاغنيات الاشهر لـ Queen والتي تركها اعضاء Queen Symphonic للجزء الثاني.

انتهى القسم الاول وتعد اغنية I want to break free هي النقطة الاقوى فيه. استراحت الفرقة لحوالى العشرين دقيقة قبل أن تنطلق بالجزء الثاني الذي لم يجلس فيه أي شخص على كرسيه، وتفاجأنا كيف كان الرجال والنساء من مختلف الاعمار يرددون الاغنيات ويرقصون رقصات خاصة بالاغنيات. وحصلت اغنية Bohemian Rhapsody على تفاعل كبير من قبل الجمهور تلتها اغنية We will rock you و We are the champions نظرا الى انها الاغنيات الثلاث الاكثر شهرة للفرقة، حتى ان البعض وقف على الكراسي فتدخل المنظمون لكي يعيدوا الوضع الى السكة الصحيحة.

خلال الحفل أكد المغنون الاربعة الاساسيون (يتغيرون في الحفلات) ان الجمهور اللبناني من افضل ما مر عليهم وانهم حصلوا على ترحيب كبير من وقت وصولهم الى وقت الحفل، وانهم سعيدون لانهم في بيبلوس في هذا المهرجان الذي قرر اعادة نفخ روح الروك في الشباب اللبناني بصورته الحقيقية عبر فرقة حققت نجاحات كبيرة جداً.

عند تقديم الفرقة آخر اغنياتها اقترب طفل من المسرح لم يتجاوز عمره الثلاث سنوات، وبدأ يتفاعل مع الاغنية فأصبح حديث الناس بطرافته وهضامته ليعلق البعض على اهمية ان يكون الاهل مثقفين موسيقيا ويعرّفون اطفالهم على كل انواع الموسيقى.

صحيح ان مرض الايدز انهى حياة فريدي ميركوري الا انه لم يقض على تاريخ فرقة Queen، فهي اسم على مسمى "ملكة الموسيقى وعالم الروك" فهنيئاً لبيبلوس بهذا الحفل الذي نقلنا إلى أيام الثمانينات والتسعينات، واعاد للبعض ذكريات جميلة وثقّف البعض الاخر بأجمل ما مر على الموسيقى الاجنبية.