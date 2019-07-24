خاص "الفن"- هنا شيحة تتجاوز إنفصالها عن أحمد فلوكس وتبدأ تصوير "نصيبي وقسمتك 3"

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" أن الممثلة المصرية ​هنا شيحة​ تجاوزت إنفصالها عن الممثل المصري ​أحمد فلوكس​، وبدأت أول من أمس تصوير مشاهدها في مسلسل "​نصيبي وقسمتك 3​"، وتقدّم بطولة الحدوتة الثانية من العمل، بعنوان "إتفضلوا في الصالون"، من إخراج مصطفى فكري.

وحصل الطلاق بين شيحة وفلوكس قبل 3 أشهر تقريباً، وهذا الأمر لم يؤثر على عملها وإرتباطاتها الفنية، وتعيش حياتها بشكل طبيعي.

يُذكر أن حكاية "إتفضلوا في الصالون" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، من بطولة هنا شيحة، فراس سعيد، أحمد جمال سعيد، أحمد رفعت، ونانسي صلاح.